Nukuteatrile 120 000

Kolmapäeval seati igavesele unele Kärdla nukuteatri asutaja Lea Sibul-Poola põrm ja esmaspäeval alustavad töömehed Kärdla nukuteatri remonti.Leader programmist saadi seekord nukuteatri maja remondiks 120 000 eurot. Kärdla nukuteatri juht Kersti Ojasalu nimetab seda suureks sündmuseks nukuteatri ajaloos. Esimesel katsel vastati raha­taotlusele eitavalt, nüüd märtsis aga tuli PRIAlt jaatav vastus. Omaosaluseks vajaminev 12 000 eurot saadi möödunud aastal Hiiu valla kaasavast eelarvest – rahvahääletusel toetati nukuteatri korrastamist ülekaalukalt.





Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

