Nordic Trout taotleb hoonestusluba

Soome ettevõte Nordic Trout Ab esitas tehnilise järelevalve ametile hoonestusloa taotluse, et rajada Hiiumaa lähistele avamere vikerforellikasvandus. Kalakasvatus koosneks kahest alast kogupindalaga u 163 hektarit, selgub taotlusest. Kavandatav kompleks koosneb 30 sumbast ja mehitatud toitmispraamist. Iga sumba kogupindala on 800 ruutmeetrit ja maht 4000 kuupmeetrit. Igas sumbas on umbes 40 000 kala, turustamisele suunatud kala kogus 100 tonni sumba kohta. Kompleksi aastatoodang on hinnanguliselt 2500 tonni ja turustamisele suunatud kalade kehakaal roogitult 2,5 kilo­grammi. Kalade kasvatamine kavandatavas kasvanduses algaks iga aasta aprilli või mai alguses.

Lisaks hoonestusloale ja keskonnamõjude hinnangule vajab projekt elluviimiseks ka keskkonnaametilt vee erikasutus­luba.

Sildid: Nordic Trout AB, vikerforellikasvandus