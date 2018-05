Mitme otsaga asi

Keskkonnaorganisatsioon Hiiu Tuul taotles Vinkovi meremadala kaitse alla võtmist, kuid keskkonnaministeerium ei pidanud seda otstarbekaks ja keeldus. Varem on ministeerium nõustunud Apollo meremadala kaitse alla võtmisega ja saatnud sellesisulise eelnõu kooskõlastusringile. Tänavu jaanuaris jäi see toppama majandusministeeriumi ja rahandusministeeriumi kooskõlastuse taha. Põhjenduseks toodi sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi puudumine.





