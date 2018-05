Minister: Töökohti suudame tuua koostöös

Riigihalduse minister Janek Mäggi tegi oma esimese maakonnavisiidi Hiiumaale, kus põhiteemaks kujunes saare töökohtade arvu kasvatamine.

Kohtumisel Hiiumaa valla juhtidega oli peateemaks riigipalgaliste töökohtade viimine maakondadesse. Minister innustas omavalitsusi tegema selleks ka ise ettepanekuid ja ise välja pakkuma, milliseid riigipalgalisi töökohti maakondadesse tuua.





Sildid: Janek Mäggi, töökohtade arv, visiit