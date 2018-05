Minister survestas valda otsustama

Homme, 30. mail kell 15 algab Kärdlas vallamajas Hiiumaa vallavolikogu erakorraline istung, mille päeva­korras lisaks valitsuse infole ja muudele küsimustele vaid üks punkt: ette­paneku tegemine pileti­hinna kehtestamiseks.

Valla avalike suhete spetsialist Liina Siniveer kirjutab saadetud pressi­teates, et majandus- ja taristu­minister Kadri Simson “väljendas üheselt, et kui Hiiumaa valla volikogu otsust mai lõpuks ei tule, kinnitab maanteeamet Hiiu maakonnas nn nullpileti ehk tasuta transpordi”.

Möödunud nädala alguses teatas maanteeamet, et otsust on vaja juba maikuu lõpuks, kuigi algselt plaanis Hiiumaa vallavalitsus asja arutada juunikuu volikogus. “Vald sai tagasisidet, et kuna riik on otsustanud kõigi maakondade piletihindade otsused teha üheaegselt ja võtta vastu ka rahaeralduse otsuse, siis on vaja volikogu otsust maikuu jooksul,” teatas Siniveer.

Selleks, et volikogu saaks siiski kujundada oma seisu­koha, pöördus vallavalitsus reedel volikogu poole ettepanekuga koguneda erakorraliselt ja võtta eelnõu menetlusse hoolimata sellest, et volikogu komisjonid ja osavallakogud ei ole saanud võimalust eelnõud arutada.

Erinevalt teistest maakondadest on Hiiumaal ja Saare­maal otsus, milline saab 1. juulist olema pileti­hind maakonnaliinidel, omavalitsusüksuse voli­kogu pädevuses. Saaremaa vallavolikogu kinnitas nullpileti maakonna­liinidel neljapäeval.

Hiiumaa vald on pidanud läbirääkimisi maakonna­liinide vedajatega, kes on kinnitanud valmisolekut volikogu vastava otsuse korral tasuta transpordile üleminekuks 1. juulist.

Sildid: minister, piletihind, tasuta transport, vald