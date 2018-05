Minister survestab

Homme on Hiiumaa vallavolikogu era­korraline istung, mille päevakorras ettepaneku tegemine piletihinna kehtestamiseks.

Uskumatu oli lugeda valla saadetud pressi­teates, et majandus- ja taristu­minister “väljendas üheselt, et kui Hiiumaa valla volikogu otsust mai lõpuks ei tule, kinnitab maanteeamet Hiiu maakonnas nn nullpileti ehk tasuta transpordi”.

Hiiu Lehele ütles Siniveer, et ministri selline seisukoht jõudis vallani ministeeriumi kantsleri kaudu.

Niisugune surveavaldus on üllatav, seda enam, et minister on ometi öelnud, et jätab otsustusõiguse n-ö kohtadele.

Pole ju kohalik omavalitsus süüdi, et minister määruse väljaandmisega venitas ja kas ministrile pole siis teada, et vallavolikogu pole ühistranspordikeskus, kus otsustamine käib ehk kiiremini?

Kohalikul omavalitsusel on oma toimimis­reeglid ja algul ju justkui sobis, et otsus tehakse korralisel istungil juunis. Miks siis nüüd äkki nii kiire hakkas, et voli­kogu peab tegema otsuse ilma, et voli­kogu komisjonid ja osavallakogud seda arutada saaksid?

Või on asi selles, et tegu on Eesti kõige väiksema maakonnaga, kellega ministeerium saabki asju ajada lihtsalt peale käratades?

29. mai 2018