Minevik seljataha

Hiiumaa omavalitsuste ja koguduste koostöö on teema, mis pole väga päevakorral olnud. On jäänud mulje, et üks osapool toimetab omi, teine omi asju ja kokkupuutepunkt on vaid kalmistute hooldus.

Selgub, et koostööd on võimalik teha ka rohkem. Positiivne näide on võtta Pühalepa vallast, kus vald aastaid kiriku tegemisi toetas ja Ants Orav vallavanemana nüüd kiriku sõbra tiitli pälvis.

Paar aastat tagasi vaidlesid Hiiu vald ja Reigi kogudus kalmistute hooldusõiguse üle. Nüüdseks on Hiiu vald ning Hiiumaa vald selle õigusjärglasena SA Kärdla kirik asutajad ja Kärdla kirikuhoone remontijad. Vallavanem Reili Rand ütles, et vald näeb vajadust kiriku restaureerimisele õlg alla panna ka edaspidi.

Ka Reigi kogudus on tubli – remonditööd käivad nii Reigi kui Kõpu kalmuaias.

Loodetavasti on nüüd minevik selja taha jäetud ja kahe institutsiooni koostöö jätkub positiivses võtmes.

Millal vald suudaks kogudusi-kirikuid nii suures mahus toetada, kui seda tehakse Saare­maal, on küsimus, millele vastust pole.

Tore sammuke koostöö suunas on seegi, et valla 500eurose toetusega tehakse igal aastal korda mõni unikaalne hauatähis.

Abi kogudused muidugi vajaksid, sest on ju selle väikese seltskonna hallata saare ühed vanimad muinsuskaitseobjektid – kirikud ja neis peituvad kultuuriväärtused. Võtkem või Reigi pastoraat. Oleks ju hea kui sealsed ülipopulaarsed näitused jätkuks, kuid hoonet korrastamata pole see võimalik. Hoone kordategemiseks ja sellele kasutuse leidmiseks teevad pingutusi kohalik kogukond ja kogudus. Üksi võib see neile siiski ülejõukäiv ülesanne olla, sestap oleks valla abi väga oodatud.

18. mai 2018