Meie Maa ajakirjanikud lõid suhtekorraldusfirma

Niisuguse pealkirja all avaldas Postimees uudise, et Saaremaa ajalehe Meie Maa peatoimetaja Veiko Visnapuu (pildil) ja uudistejuht Ines Vapper rajasid suhte­korraldusfirma OÜ ViVa Konsultatsioonid. Ettevõte asutati mullu septembris ja selle tegevusalaks on äri­registris märgitud suhte­korraldus ja teabevahetus.

PM viitab Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksile, mis näeb ette, et ajakirjanik ei võta vastu ametikohti, soodustusi, tasu ega kingitusi, mis tekitavad seoses tema ajakirjanikutööga huvide konflikti ja võivad vähendada tema usaldusväärsust. Samuti ei tohi ajakirjanik olla kajastatava asutuse või institutsiooni teenistuses.

Leheloos viidatakse, et Meie Maas on ilmunud nii ViVa Konsultatsioonide pressiteade kui uudis tuntud Saaremaa ettevõtjale Tullio Liblikule kuuluvast uuest keskusest ning tegemist on klassikalise huvide konfliktiga.

Visnapuu ütles, et ei näe oma tegevuses huvide konflikti, Vapper ütles, et nad registreerisid osaühingu puhtalt praktilisest vajadusest. Vapper nentis, et küsimus võimalikust huvide konfliktist võib tekkida ja oht on, aga kinnitas, et toimetuse tööd või lehe sisu see mitte kuidagi ei mõjuta.

Küsimusele, kuidas saavad lugejad olla kindlad, et on välistatud, et Meie Maas ei ilmu ViVa Konsultatsioonide klientide tellimus­lugusid, vastas Vapper, et lugejad näevad seda lehe sisust. Ühtegi pretensiooni pole tema sõnul lugude kallutatuse kohta tulnud ja need on välistatud ka edaspidi.

Eesti Ajalehtede Liidu tegevjuht Mart Raudsaar ütles oma kommentaaris, et kui ajalehes kajastatavate teemade ja inimeste ning suhtekorraldusbüroo klientide vahel on kattuvusi, on probleem olemas ja emmast-kummast tuleks loobuda. “Me näeme siin klassikalist huvide konflikti. Ajakirjanduse juures on väga olulised läbipaistvus ja lugejate usaldus.”

