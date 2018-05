Mees võttis auto omaniku loata

Pühapäeval, 6. mail võttis 59aastane mees Pärna külas asuvast garaažist omavoliliselt sõiduauto Volkswagen Polo ja sõitis Luguse külla. Juhtunu kohta on algatatud kriminaal­menetlus.



Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Hiiu Leht Pühapäeval, 6. mail võttis 59aastane mees Pärna külas asuvast garaažist omavoliliselt sõiduauto Volkswagen Polo ja sõitis Luguse külla. Juhtunu kohta on algatatud kriminaal­menetlus.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: autovargus