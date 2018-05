Me kõik jääme vanaks…

Nelja aastaga on Elge Härma suutnud Tohvri hooldekodus nii mõndagi muuta. Suurimateks saavutusteks võib pidada haritud töötajaid ja seda, et juhataja soosib igati töötajate õpinguid ja enesetäiendamist.

On ju selleks, et eaka inimese igapäevase abistamisega nii psühholoogilisel kui füsioloogilisel tasandil toime tulla, vaja erialaseid oskusi.

Lihtsam oleks ju memmekesele rahustid sisse anda – siis ei nõua ta ju suurt midagi ja püsib vagusi. Sellistest kahetsus­väärsetest juhtumitest on meedias kirjutatud korduvalt.

Hea teada, et meie hooldekodus püütakse eakatele hingerahu luua rahuliku keskkonnaga.

Hooldekodu on koht nende jaoks, kes on vanad ja väetid. Kaugeltki kõik eakad ei vaja seda teenust, aga kui ükskord tõesti peaksime seda vajama, tahaksime, et meid koheldaks väärikalt. Mitte nagu asja.

Ehk tsiteerides Elge Härmat – hoolde­kodu ei ole lihtsalt mähkmevahetus, see on nende inimeste kodu ja nad peaksid saama end seal koduselt tunda.

