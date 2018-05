Mainegrupp ehitab pesumaja

OÜ Mainegrupp ehitab Käinasse ette­võttele kuuluva Lõokese hotelli juurde pesumaja.Ettevõtte juhatuse liige Sander Kopli ütles, et vajadus avada pesumaja lähtus ettevõtte enda majutuskohtade vajadusest.Kopli ütles, et suvisel tippajal oli Hiiumaa olemasolevates pesumajades väga keeruline löögile saada. OÜ Mainegrupp on Hiiumaa suurim turismiettevõte, mille hotellides umbes 170 voodikohta.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Käina, lõokese hotell, pesumaja