Liiklusõnnetus Läänemaal: 17aastane lubadeta juht oli joobes, sõiduk hävis tules

PPA

Laupäeva varahommikul toimus Läänemaal Kadarbiku külas liiklusõnnetus, autos viibinud kaks alaealist pääses vigastusteta. Juht oli joobes ja juhtimisõiguseta, sõbrale kuuluv sõiduk hävis tules täielikult.Laupäeval kella 7.50 paiku sai politsei teate, et Lääne-Nigula vallas Kadarbiku külas on vastu puud sõitnud ja põlema süttinud sõiduauto. Teatele reageerisid politsei, pääste ja kiirabi ning leidsid sündmuskohalt leekides sõiduauto Opel Caravan.Autos viibinud alaealistel, 17aastasel noormehel, kes oli sõiduki roolis, ja kaasreisijal, 16aastasel neiul, õnnestus omal jõul autost välja saada ja abi kutsuda. Meedikud vaatasid nad üle, noormees ja neiu vigastada ei saanud, noormehel tuvastati joove. Esialgse info kohaselt võttis noormees omavoliliselt oma sõbra auto peopaigast, kus eelnevalt koos viibiti. Kõigi asjaolude väljaselgitamiseks alustati menetlus, noored anti üle vanematele.“Ehkki noored praegu füüsiliselt vigastada ei saanud, võinuks see sündmus lõppeda äärmiselt traagiliselt ja teha väga paljudele inimestele tõsiselt haiget,” sõnas Haapsalu politseijaoskonna välijuht Ivar Läll. “Mitte kunagi ei tohi lubada oma lähedast või sõpra joobeseisundis rooli ning ei tohi ka ise sellise juhi autosse istuda.”Läll tuletab meelde, et alla 18aastastele on keelatud mitte ainult alkoholi tarbimine, vaid isegi kinnises pakendis alkoholi omamine. “Selline keeld on kehtestatud noorte endi elu ja tervise kaitseks. Kahjuks näeme oma töös pidevalt, et on küllalt palju täisealisi inimesi, kes ei võta seda keeldu tõsiselt ning on nõus noortele alkoholi ostma või pakkuma, hoolimata, mis tagajärjed võivad alaealistele alkoholi tarbimisega kaasneda. Selline käitumine on äärmiselt kohusetundetu ja ka karistatav,” sõnas politseinik.Läänemaal on tänavu toimunud kolm liiklusõnnetust, milles on kannatada saanud viis inimest. Joobes juhtide süül on sel aastal maakonnas toimunud kaks liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest.

PPA

Autor: Kaasautor PPA

