Kunila: Asjalikud ettepanekud on kasuks

28 ettevõtja algatusega, Riigireformi sihtasutusega ühines ka Hiiumaaga lähedalt seotud ettevõtja Enn Kunila. Hiiu Leht uuris, mis oli ajendiks.

Detsembris ütlesite Hiiu Lehele antud intervjuus, et poliitikaga ei tegele, nüüd siiski liitusite sisuliselt poliitilise algatusega. Mis selle otsuseni viis?

Enn Kunila: Kinnitan jätkuvalt, et poliitikaga mina ei tegele. Olen aga kindlalt seisukohal, et ettevõtjatel ei ole mitte ainult õigus, vaid ka kohustus kaasa rääkida riigielu puudutavates olulistes küsimustes, milleks riigireform kahtlemata on. Riigi­reformi Sihtasutuse raames töötavad välja ettepanekuid Eesti riigi paremaks ja efektiivsemaks toimimiseks oma ala tõelised asjatundjad – riigiõiguse spetsialistid ja teadlased. Need ettepanekud ei saa olla ega ole kellelegi kohustuslikud. Väljatöötatud ettepanekud esitatakse ühiskonnale arutamiseks. Leian, et ettepanekuid riigi paremaks toimimiseks võivad teha kõik ühiskonna liikmed ja eks elu näitab, millised neist realiseeruvad.

Kuidas valisite ettevõtjad, keda kaasata ja miks on 28 ettevõtja seas vaid üks naine?

Liitusin sihtasutuse asutajaliikmetega, kui sellest initsiatiivist teada sain. Ja samuti sellest, kes on andnud oma nõusoleku juhatuse ja nõukogu liikmena tegutseda.

Mis on kolm kõige olulisemat asja Eesti riigis, mille muutmist ettevõtjana ootate ja mis on kirjas ka sihtasutuse programmis ?

Kõige tähtsamaks pean, et töötataks välja visioon riigi paremaks ja efektiivsemaks toimimiseks pikaajalises plaanis. Pean väga tähtsaks, et riigikogus lepitaks kokku riigireformi sisu ja mõiste, eesmärk, organisatsioon ja ajakava.

Politoloogi Anu Tootsi hinnangul ei ole teie programmi puhul siiski tegemist kingitusega Eesti riigile, vaid ühe kindla rühma huvide väljendamisega. Kuidas talle vastaksite?

Kui kinkida inimesele tema tervise huvides kõige täiuslikum teadlaste poolt välja töötatud dieediprogramm ja ka vajalikud treeningvahendid, siis inimese jaoks kohe paremaks ei lähe ikkagi midagi. Kuid kui eesmärgiks on sellest kingitusest kasu saada, siis arvan, et selles peitub võimalus. Nii on minu arvates ka riigireformi tarvis väljatöötamisel olevate ette­panekutega. Kui riigijuhtidel on tõsine tahtmine läbi reformide riiki paremaks ja efektiivsemaks muuta, siis kõik asjalikud ettepanekud tulevad ainult kasuks.

Autor: Harda Roosna

