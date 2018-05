Koguduste suvefestival

7.–10. juunini kestab Hiiumaal Eesti EKB koguduste liidu suvefestival, mis varem toimunud saarel kahel korral, aastatel 2001 ja 2008. Seekordse festivali korraldamine Hiiumaal sai alguse ideest rajada Hagaste palvelasse Läänemaa ärkamise muuseum.

19. sajandi lõpus aset leidnud sündmused Läänemaal ja saartel mõjutasid kümnete tuhandete inimeste elu rohkem, kui seda ajaloos uurida on võetud. Rahvusliku ärkamisliikumise langusperioodil loodi lihtrahva enda poolt Hiiumaal kümneid baptisti- ja priikogudusi, mille palvelaid (hiidlaste kombel kabeliteks hüütuna) tänaseni üle saare jagub. Mõjutajateks olid usklikud kooliõpetajad Rootsist, kes Noarootsis ja Vormsis nii hariduslikku kui misjonitööd tegid. Sealt jõudis värske liikumine ka Hiiumaale, kus kohalikeks eestvedajateks tõusid Peet Sauer ja Peeter Kaups.

Formaalne usk ei vastanud inimeste tegelikele küsimustele ja jäi kaugeks. Nüüd aga saadi omavahel kokku talutubades, lauldi rõõmsaid laule ja palvetati kogu südamest. Piiblit uurides mõisteti, et Jeesuse õpetust järgida pole mitte üksnes õige, vaid seeläbi saab kõigil elu parem. Näiteks Vormsil olevat joomine sedavõrd vähenenud, et enamik kõrtse muudeti palvelaks.

Hiidlaste hulgas elab veel hulgaliselt lugusid toonastest sündmustest. Seda kuulsin minagi ajal, mil Hiiumaal teenisin. Kahju, kui väga oluline pärand meie loost kaotsi läheb, sest pole neist asjust räägitud ja neilt, kes mäletasid, küsitud. Nüüd võtsid hiidlased asja käsile ning Timo Lige eestvedamisel ja kirikuajaloolase Toivo Pilli abiga valmib film, mis neist aegadest ja sündmustest räägib. Film on Hagaste muuseumi esimene projekt ja selle esmaesitlus toimub suvefestivali ajal, 9. juunil kell 10.

Eelfestivalil, mis kestab 7.–8. juunini, leiab aset ärkamisaja lugude jutustamine Hiiumaa palvelates. Rännaku algus 7. juunil kell 12 Mäeltse kabelis. Lugu elab vaid siis, kui seda edasi jutustatakse. Oleme tänulikud, kui ka sinu peres räägitu, mis seotud saare baptisti- ja priikoguduste algusaegadega, jõuaks kohalike koguduste juhtideni ja saaks jäädvustatud.

Festival on mõeldud kogu perele ning oodatud on kõik hiidlastest ja mandrirahvast huvilised. Üritused on tasuta. Reedel kell 19 Kärdla kooli saalis alustatakse ning pühapäeva lõunani jätkub teenistusi, kontserte, etendusi ja lasteüritusi. Laupäeva lõuna ajal toimub kaasamõtlemisfestival “Terve elu”. Kunsti, hariduse ja looduse teemadel ärgitavad mõtlema Erkki-Sven Tüür, Juko-Mart Kõlar, Tõnu Lehtsaar, Valeri

Gramakovski ja Raul Rosenvald. Laupäeva õhtul etendatakse ülalräägitud sajandivanuseid lugusid. Muusikaline kava saab olema tõeliselt mitmekesine: esinevad Erkki-Sven Tüür ja Mart Metsala, jazztrio Talts-Veevo-

Kremenetski koos noore andeka lauljatari Gloria Jörbergiga, ansamblid NB, Redel Ruudus ja Eluallikas ning vennad Reinarud. Laupäeval toimuva lastefestivali raames esineb väikeste hiidlaste suur sõber Daniel Levi. Lisaks tuleb lastele külla nukuteater Talleke. Üritused toimuvad peamiselt Kärdla koolimajas, õhtused kammerkontserdid Kärdla baptistikoguduse palvelas.

Rohkem infot www.suve­festival.ee

Erki Tamm

EKB koguduste liidu

president

