Kassari mehed püüdsid Lätist plehku pannud jämepea

Anti Veike

OÜ Kassariotsa kalamehed leidsid reedel mõrrast imeliku välimusega kala – selgus, et tegemist on kirju pakslauba ehk jämepeaga (Hypophthalmichthys nobilis).Tuuli Tammla vahendas lehele keskkonnaameti vee­elustiku spetsialisti Märt Kesküla öeldut, et seda liiki kalu kasvatatakse Lätis ning ilmselt pääsevad mõned kasvandustest aegajalt plehku ja jõuavad Läänemerre.





Autor: Harda Roosna Anti Veike

Sildid: jämepea, kala, kalamehed, Kassariotsa, pakslaup