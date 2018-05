Kärdla sadama kohtuasi venib

Kärdla sadama kriminaalasja esimesest ehk eelistungist saab juuni lõpus aasta. Kohus pani istungite ajakava paika mullu juunis ja viimane istung oleks pidanud toimuma mullu detsembris.

Kohtuasjas, milles süüdistatavateks SA Kärdla Sadam, Aivar Tammeveski, Raigo Sahtel, Tanel Malk, OÜ Faasion, Urmas Varris ja OÜ Nautic, on praeguseks lisaks eel­istungitele toimunud kolm sisulist istungit.

Eelmine kohtuistung oli 8. mail. Määratud on järgmise 11 istungi ajad, millest esimene peaks toimuma kolma­päeval, 6. juunil ja viimane 3. oktoobril.

“Selles kohtuasjas on kohtuistungite aegasid muudetud nii kaitsja vahetuse kui ka kohtualuste taotlusel, kuna lepitud kuupäevadel ei ole olnud istungitel võimalik osaleda. Samuti on olnud menetlusosaliste haigestumise tõttu istungite edasilükkamist,” selgitas Pärnu maakohtu pressi­esindaja asendaja Anneli Vilu, miks protsess on veninud. “Istungite edasilükkamises ei ole midagi eriskummalist, seda tuleb ette,” lisas ta.

4. aprillil kohtusse saadetud kriminaalasjas esitati süüdistus kokku viiele mehele ja viiele nendega seotud juriidilisele isikule. Neile heidetakse ette erinevaid kuritegusid, näiteks soodustuskelmust, toimingupiirangu rikkumist, dokumentide võltsimist ja nende võltsitud dokumentide kasutamist.

Kokkuvõtlikult võib mahuka süüdistuse võtta kokku nii: mehed püüdsid endaga seotud ettevõtteid kasutades muuta näiliselt seaduslikuks pettuse teel Ettevõtluse arendamise sihtasutuselt (EAS) toetustena saadud raha enam kui 179 000 euro ulatuses.

Ühe viiest, Kärdla sadama ehitust juhtinud Hillar Kuke (59), tunnistas kohus mullu septembris süüdi pettuse teel soodustuse saamises, rahapesus, dokumentide võltsimises, võltsdokumentide kasutamises ning toimingu piirangu rikkumises ja mõistis talle tingimisi neljaaastase vangistuse neljaaastase katseajaga. Kukele kuuluva OÜ Navigare mõistis kohus süüdi rahapesus, dokumendi võltsimises ja võltsdokumendi kasutamises ning määras firmale rahalise karistuse 6000 eurot. Kohus lahendas Kuke ja tema firma süüasja kokkuleppemenetlusena.

6. juuni kohtuistung jätkub prokuröri suuliste tõendite uurimisega, kannatanu esindaja ja tunnistajate üle­kuulamisega.

Sildid: Kärdla sadam, kohtuasi