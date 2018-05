Kärdla linna tänavavalgustuslambid

Autor: Kärolyn Kongi Kärdla linna tänavavalgustuslambid süttivad kella 23 paiku ja kustuvad südaööl. Õues on sel ajal veel valge. Kas ei võiks praegu selle arvelt kokku hoida ja lasta tänavavalgustusel sügisel-talvel, mil õues pime, kauem põleda?

Vastab Kärdla osavallavanem Lauri Preimann: Kärdla tänavavalgustid süttivad hämaraanduritega, mille tundlikkus on kõige madalamaks keeratud. Plaanis on valgustid välja lülitada juuni algusest augusti alguseni. Sarnaselt on toimitud ka eelmistel aastatel: juunis-juulis pole tänava­valgustus põlenud.

