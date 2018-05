Kalasadamate päeval enim külastajaid Salinõmmes

Avatud kalasadamate päeva raames külastas kolme Hiiumaal avatud sadamat kokku 650 inimest. Populaarseim neist oli Salinõmme, kus käis 350 inimest, Roograhu sadamat külastas 200 huvilist ja Tärkmat 100. Üle Eesti osales ettevõtmises ligi 25 000 kalasõpra.

“Esialgsetel andmetel tehti 23 sadamasse kokku ligi 25 000 külastust,” ütles kalasadamate päeva üks eestvedajatest Toomas Armulik. Rekordiline arv külastajaid oli Pärnus Japsi kail, kus käis umbes 5000 inimest ja Harjumaal asuvas Leppneeme sadamas käis üle 1800 kalahuvilise.

“Eesti kalurid väärivad tunnustust, sest just tänu neile on meil võimalus süüa värsket kodumaist kala,” ütles maaelu­minister Tarmo Tamm. “Eesti rannikujoon ja siseveekogud on ääristatud tiheda kalasadamate võrgustikuga, kus tehakse rasket, aga tänuväärset tööd.”

“Avatud kalasadamate päeval saame näidata Eesti inimestele kalasadamate igapäevaelu ja seda, kuidas kala meie toidulauale jõuab,” rääkis maaeluminister. Tema sõnul saab igaüks kalurite toeks palju ära teha. “Loodan, et avatud kalasadamate päeva külastajad ja ka teised Eesti elanikud leiavad kalurid, kellelt otse värsket ja kodumaist kala osta,” märkis Tamm.

Sadamates olid kohal kalateadlased, kalakokad, sai osaleda käsitöö- ja õpitubades ja käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutasid paadisõidud ja muusikalised kollektiivid ning lastele toimusid kalaõpitoad, teadusteater ja õnge­koolitused.

Autor: Kärolyn Kongi Avatud kalasadamate päeva raames külastas kolme Hiiumaal avatud sadamat kokku 650 inimest. Populaarseim neist oli Salinõmme, kus käis 350 inimest, Roograhu sadamat külastas 200 huvilist ja Tärkmat 100. Üle Eesti osales ettevõtmises ligi 25 000 kalasõpra.

“Esialgsetel andmetel tehti 23 sadamasse kokku ligi 25 000 külastust,” ütles kalasadamate päeva üks eestvedajatest Toomas Armulik. Rekordiline arv külastajaid oli Pärnus Japsi kail, kus käis umbes 5000 inimest ja Harjumaal asuvas Leppneeme sadamas käis üle 1800 kalahuvilise.

“Eesti kalurid väärivad tunnustust, sest just tänu neile on meil võimalus süüa värsket kodumaist kala,” ütles maaelu­minister Tarmo Tamm. “Eesti rannikujoon ja siseveekogud on ääristatud tiheda kalasadamate võrgustikuga, kus tehakse rasket, aga tänuväärset tööd.”

“Avatud kalasadamate päeval saame näidata Eesti inimestele kalasadamate igapäevaelu ja seda, kuidas kala meie toidulauale jõuab,” rääkis maaeluminister. Tema sõnul saab igaüks kalurite toeks palju ära teha. “Loodan, et avatud kalasadamate päeva külastajad ja ka teised Eesti elanikud leiavad kalurid, kellelt otse värsket ja kodumaist kala osta,” märkis Tamm.

Sadamates olid kohal kalateadlased, kalakokad, sai osaleda käsitöö- ja õpitubades ja käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutasid paadisõidud ja muusikalised kollektiivid ning lastele toimusid kalaõpitoad, teadusteater ja õnge­koolitused.

Sildid: Avatud kalasadamate päev