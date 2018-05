Käina rahva- sprindil liikluskorralduses muudatused

repro

Laupäeval kihutatakse võidu Käinas – toimub menukaks saanud rahvasprindi võistlus.Seoses sellega suletakse Kärdla-Käina teelõik 18,85 kilomeetrist kuni 19,67ni ehk esimesest ristmikust, mis keerab alevikku sisse kuni teeotsani enne Rauapoodi. Võistluse ajal liiguvad liinibussid ujulapoolse ristmiku kaudu, läbides tavapärasel ajal bussipeatust Käina Konsumi juures parklas. Käina kooli juures asuvasse peatusesse bussid ei suundu.Juuresoleval kaardil on märgitud võistlusrada punasega, mis on liikluseks suletud. Ülesõit, kus liiklus toimub tava­päraselt, on märgitud rohelisega.Korraldajad paluvad pealtvaatajatel jälgida piirdelinte ja seista nende taga. Kindlasti ei tohi viibida väliskurvides ja kohas, kus on keeluala sildid. Samuti tuleb kuulata kollases vestis turvatöötajaid, sest nemad teavad, mida teevad ja kui nad keelavad kusagil liikuda või seista, siis järelikult on see koht ohtlik.Samuti tuleks Käina aleviku elanikel silm peal hoida oma lemmikloomadel, keda rallimüra häirida võib.