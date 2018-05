Ilm lende ei soosinud, reisijaid siiski rohkem

Suursaarte lennuühendust teenindava lennuettevõtte Transaviabaltika aprilli­kuiseid lende segas kevadine ilm – pidev udu tõi Kärdla lennusuunal kaasa hilinemisi ja viis lendu tuli tühistada.

Lennuettevõtte esindaja Rene Must nentis, et aprilli­kuu lennuliiklus mandri ja suursaarte vahel oli ootuspärane, sest ilmastikuolud olid kevadised. “Suveks loodame head lennuilma, et oleks võimalik vedada nii välis- kui siseturiste meie suursaartele, kus suve lõpuni on rohkelt sündmusi, mida väisata ja mis annavad lendude täituvusele oma panuse,” lisas Must.

Hoolimata Kärdla lennu­välja ilmatundlikkusest, reisijate arv sel suunal kasvas. Kui mullu aprillis lendas Tallinn–Kärdla–Tallinn suunal 584 reisijat, siis tänavu aprillis 724. Reisijaid oli rohkem vaatamata sellele, et ilmaolude tõttu tühistati viis lendu ja viiel päeval lennuk samal põhjusel hilines. Kokku teenindas vedaja aprillis Hiiumaa liinil 47 lendu. Lennuki keskmine täituvus oli 41 protsenti.

