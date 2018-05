Hiiumaale tuleb kolm uut viita

Sel nädalal alustas maan­teeamet maakondade viitade vahetust üle Eesti. Kokku vahetab maanteeamet 236 kohaviita, mis muutusid mittevajalikuks haldusreformi järel. Viitasid vahetab AS YIT Infra Eesti, töö läheb maksma ligi 58 000 eurot ja tehtud saab see juuli keskpaigaks. “Maanteeamet vahetab välja maakondade sildid, ent kohalike omavalitsuste sildid tuleb välja vahetada siiski kohalikel omavalitsustel,” ütles piirkondliku liikluskorralduse talituse juhataja Erkki Vaheoja.

Kärdla osavalla haldusjuht Argo Valgma ütles, et Hiiumaal võtab vanade vallanimedega viidad maha maanteeamet, Hiiumaa valla nimega silte paigaldab vald kolm tükki: Kärdla lennujaama, Helter­maa sadamasse ja Sõru sadamasse. Valgma lisas, et osavallanimedega silte ei tule.

