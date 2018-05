Hiiu Tuul taotleb uuesti Vinkovi madala kaitse alla võtmist

Keskkonnaministeerium keeldus kaitse alla võtmast Vinkovi meremadalat, kus põrkuvad erinevad huvid – Nelja Energia kavandab sinna meretuulepargisektsiooni, madalal peatuvad ja toituvad rändel olevad aulid. Hiiu Tuul soovib jätkuvalt, et madalik võetaks kaitse alla.

Keskkonnaminister Siim Kiisler, allkirjastanud 4. mail Vinkovi meremadala kaitse alla võtmisest keeldumise käskkirja, ütles, et ala kaitse alla võtmisel tuleb lisaks eeldustele hinnata ka kaitse alla võtmise otstarbekust.





Sildid: Hiiu Tuul, kaitse, Vinkovi madali