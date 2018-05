Hiiu Lehe võrkpalliturniir liigub hooga uue juubeli poole

Mullu 60. korda aset leidnud Hiiumaa võrkpalliturniir asub teele järgmise tähtpäeva suunas. Võrkpallurid üle Eesti on Hiiumaale mängima oodatud augustikuu teisel laupäeval, mis kalendri järgi on tänavu 11. august. Esimesed kaks naiskonda on juba kirjas: Must Mamba ja VK Kramp N3.Kärdla staadionil peetavale ühepäevaturniirile oodatakse mängima kokku 16 nais- ja 24 meeskonda.Turniiri korraldustoimkond, kuhu kuuluvad Siiri Sülla, Kadi Kiiver ja Mati Kiiver, vaagis eelmiste turniiride mängijatelt saadud ettepanekuid ja neist lähtuvalt on käesoleva aasta võistlusel mitu muudatust.Kui varem selgusid alagruppide koosseisud võistkonna eelmise tulemuse järgi Hiiumaa turniiril, siis sel aastal antakse võim Fortuunale. Loosimise viib läbi korraldustoimkond pärast registreerimise lõppkuupäeva, milleks on 4. august.Võistkonnad jagunevad sõltuvalt osavõtjate tegelikust arvust kas kolme või nelja võistkonnaga ala­gruppideks. Neljases alagrupis mängivad kõik võistkonnad omavahel läbi, kolmeses alagrupis mängitakse kaks ringi.Pärast alagrupi mänge jätkavad turniiri iga ala­grupi kaks esimest võistkonda. Alagruppide võitjad mängivad turniiri võidukarikale ja alagruppide teise koha võistkonnad turniiri väikesele karikale.Turniiri osavõtumaks võistkonna kohta on kahes eri suuruses. Soodsam on hind neile võistkondadele, kelle mittemängiv vile­kohtunik tegutseb turniiril esimese kohtunikuna. Muudatuse eesmärk on anda Hiiumaa võrkpalluritele võimalus turniiril mängida ja mitte hõivata neid vilekohtunikeks.Osalemiseks saab võist­konna registreerida lehel http://www.hiiuleht.ee/hiiumaa-vorkpalliturniir-aastast-1958/ hiljemalt 4. augustil. Võistkonna nimeline ülesandmine toimub võistlus­paigas. Igas võistkonnas saab üles anda kuus kuni kaheksa samast soost mängijat.Turniiri peakorraldaja ja järjepidevuse hoidja on ajalehe Hiiu Leht toimetus ning läbiviija 1989. aastast tegev Hiiumaa võrkpalliklubi. Korralduslike küsimustega tegelevad korraldustoimkonna liikmed Siiri Sülla (513 5987) ja Kadi Kiiver (5647 5796).