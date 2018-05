Hiidlastele koduvõistlusel neli poodiumikohta

Päeva rosin

“Ärimeeste kavatsus riik ümber korraldada langeb kokku viimasel aastal-poolteisel maad võtnud seisukohaga, et riik on ebaõnnestunud ja rahva elu väga halb. Sellest räägitakse parastava tooniga ja räägivad ka need, kellel endil on kõik kenasti korras.”

Kölni meediakunsti akadeemia professor Katrin Laur: Julgege tunnistada, et Eestis on hea elu, EPL 21. mai 2018.