Helilooja Marianna Liik esindab Eestit Pekingis

Maarja Liik

Täna, 25. mail kõlab festivali Maailma muusika päevad 2018 kavas Hiinas PekingisMarianna Liigi (25) teos “Adapt to prevailing stream and become able to see clearly”. Liigi teost esitab Pekingis rahvusvaheliselt tunnustatud Moskva kaasaegse muusika ansambel, teatab ERR Uudi­sed.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Maarja Liik

Marianna Liigi (25) teos “Adapt to prevailing stream and become able to see clearly”. Liigi teost esitab Pekingis rahvusvaheliselt tunnustatud Moskva kaasaegse muusika ansambel, teatab ERR Uudi­sed. Täna, 25. mail kõlab festivali Maailma muusika päevad 2018 kavas Hiinas PekingisMarianna Liigi (25) teos “Adapt to prevailing stream and become able to see clearly”. Liigi teost esitab Pekingis rahvusvaheliselt tunnustatud Moskva kaasaegse muusika ansambel, teatab ERR Uudi­sed.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Maailma muusika päevad, Marianna Liik