Helgi Põllo pälvis muinsuskaitseameti kõrge autasu

Mart Mõniste

Eesti muinsuskaitse selts autasustas muinsus­kaitsekuu avamisel Helgi Põllot muinsuskaitse teenete­medaliga.Medali andis üle muinsuskaitseameti nõunik Dan Lukas Kärdla linna päeval 1. mail Vabrikuväljakul. Teenete­medali laureaat ütles Hiiu Lehele, et tunnustus tabas teda tõelise üllatusena. “Nii kiire oli, et ma Tallinna muinsus­kaitsekuu avamisele ei jõudnud, nii sain medali ootamatult kätte Kärdla päeval.”





Autor: Harda Roosna Mart Mõniste

Sildid: Helgi Põllo, muinsuskaitse, teenete­medal