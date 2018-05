Haiglajuhid: Raha peaks jätkuma

Aprillist alustas aastaid rahapuuduses virelenud Hiiumaa haigla tööd eelarvepõhise rahastamisega – esimesi kokkuvõtteid, kas asi end õigustab, tehakse koos haigekassaga sügisel. Kui 2017. aastal sõlmis haige­kassa Hiiumaa haiglaga lepingu 1,86 miljoni euro ulatuses, siis haigla suutis sellest n-ö välja teenida 1,82 miljonit eurot.

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht



Sildid: Hiiumaa haigla, rahapuudus