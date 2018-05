Emmastes kestab kaasava eelarve hääletus

Emmaste osavalla kaasava eelarve 21. maist 29. maini kestval rahvahääletusel osaleb kuus ideed, mille vahel vastavalt hääletustulemusele jaguneb 20 000 eurot.

Tähtajaks ehk 4. maiks laekus 14 ettepanekut, mis kõik Emmaste osavalla 2018. aasta kaasava eelarve koostamise korra tingimustele vastasid. Kuna mitmed ideed olid samasisulised, tegi vallavalitsuse moodustatud ajutine komisjon nende autoritele ettepaneku nende liitmiseks. Näiteks esitati neli ettepanekut bussipeatustesse päikesepatareidel töötavate valgustite paigaldamiseks. “Tundus mõistlik sarnaseid ideid omavahel mitte konkureerima panna ja suurema koguse puhul on ühe valgusti hind ka odavam,” selgitas Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja.

Lisaks esitati kaks samasisulist ideed Emmaste keskuse roheala korrastamiseks ja samuti kaks ideed raamatukogu juures olevate parkimisvõimaluste parendamiseks.

Üks ettepanek oli väga väikese eelarvega, mistõttu tegi hindamiskomisjon ettepaneku see ilma rahvahääletusetagi ellu viia. Osavallavanem ja idee autor jõudsid selles ka kokkuleppele ja viimane võttis oma ettepaneku tagasi.

Rahvahääletusele pannakse ideed katta mustkattega Tärkma sadama juurdesõidutee; rajada Emmaste kooli juurde bussiootekoht ja katusega rattaparkla; katta mustkattega Emmaste mõisa ehk Emmaste põhikooli ümbruse teed; asfalteerida Emmaste päevakeskuse hoone juurde viiv tee ja parkla; luua osavalla keskusesse puhke- ja liikumisala ning parendada raamatukogu külastajate parkimisvõimalusi; teha korda ja valgustada osavalla bussipeatused.

Hääletada saab, saates digiallkirjastatud kirja aadressil emmaste@hiiumaa.ee, saates osavalda tavakirjaga oma ettepaneku või isikut tõendava dokumendi alusel osavalla­majas hääletades.

2016. aastal, kui kaasavat eelarvet Emmastes esimest korda rakendati, esitati üheksa ideed ja rahvahääletusele suunati kuus. Suurima poolehoiu pälvis Toomas Launi idee rajada valla bussipeatustesse LEDvalgusti ja päikese­paneeli nutilahendus. Eelmisel aastal esitati viis ideed, millest rahvahääletusele jõudis kolm. Enim toetust teenis Emmaste keskuse parkla mustkatte uuendamine ning prügikonteinerite ala korrastamine. 2016. aastal osales hääletusel 99 ja mullu 46 vallakodanikku.

“Loodan, et sel korral on hääletajaid oluliselt rohkem,” ütles Hergo Tasuja. Tema sõnul annab selleks lootust ka varasemast suurem huvi ideede esitamisel.

Autor: Harda Roosna

