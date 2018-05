Emmaste lapsed läbisid ohutuskoolituse

Kolmapäeva hommikul vuras Emmaste põhikooli hoovi roheline Volvo veoauto ja koolisaali lava täitus liikluslinnaku ja mänguautodega.

Emmaste koolis korraldati 1.–2. klassi õpilastele ja hiljem lasteaias vanemale rühmale liiklusohutuskoolitus “Peatu, vaata, lehvita”. Selle fookuses on laste teadlikkuse tõstmine, kuidas liikuda veokite läheduses.

Maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrandi vahendatud liik­­lus­statistikast koorub, et 2017. aastal sai jalakäijana vigastada 55 kuni 13aastast last. Neist 40 protsenti sai vigastada reguleerimata ülekäigurajal – see on probleem, millest koolituse programmi koostades lähtuti.

Koolitus koosnes teooria­osast, kus räägiti veokitest, veokijuhtidest ja ohutust liiklemisest, aga olukorrad mängiti läbi ka mängu­autodega. Teine osa oli praktiline harjutus, kus veokist vaadeldi pimenurkasid ja nähtavust.

Koolilapsed pidasid koolitust õpetlikuks. Renatele meeldis veoauto sees käia ja seal ringi uudistada, meelde jäi tarkusetera, et suur auto teeb pöörates suurema kaare ja siis peab ettevaatlik olema.

Dora Maria arvas, et paljud kardavad suuri autosid, sest ei oska nende läheduses käituda. “Tegelikult ei ole vaja karta, kui tead, kuidas auto liikluses käitub ja kui kaugelt autojuht jalakäijat näeb.”

Kerttu ütles, et tema töötaks hea meelega rekajuhina ja vaataks puhkepauside ajal tagaruumis Käsna Kalle multikat. “Huvitav oli, et autojuhi selja taga on nagu pisike kodu koos voodi, teleka, külmkapi ja kohvi­masinaga.”

Anna-Ly pani kõrva taha tarkusetera, et veokijuhile peab lehvitama, siis on kindel, et ta on sind näinud.

Taurile jäi meelde, et kui reka ristmikul pöörab, siis peab kaugemal ootama: “Suur auto vajab pööramiseks rohkem ruumi kui sõidu­auto ja iga liikleja peab tähelepanelik olema.”

Marten teab, et liikluses ei tohi tormata ja peab teisi liiklejaid hoolega jälgima.

Emmaste kooli huvijuht Marys Toomse rääkis, et talle meeldis koolitajate lähenemine õppimisele: “Meile anti hulganisti materjale, mis aitavad koolitusel õpitut kinnistada.” Iga laps sai endale ka helkuri, millel kiri “Peatu, vaata, lehvita”. Korraldaja soovitusel pandi klassidesse üles samasisulised postrid. Järgmisel nädalal saavad õpilased volditava reka­kujulise kalendri ning ülejärgmisel saab igaüks ise endale juhiloa kujundada.

“Koolituse sõnum kinnistatakse niimoodi pikema aja jooksul ja on tõenäolisem, et rekaga kokku sattudes tuleb lapsele meelde autojuhile lehvitada.”

Volvo Estonia turundusjuht Raili Riibergi sõnul tehti esimesed proovikoolitused 2017. aastal kokku 341 lapsele. Positiivne tagasiside ja koolide suur huvi andis indu jätkata. “Hea koostööpartneri Neste Eestiga sai idee veelgi jõudu juurde,” lisas ta.

Sel aastal võeti eesmärgiks korraldada Eesti juubeli­aasta puhul vähemalt 100 liikluskoolitust üle Eesti. Nüüseks on läbi viidud üle 50 koolituse enam kui 1000 lapsele.

Hergo Tasuja

