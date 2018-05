Cedrost alla rannikule 2.

Cedro külast laskumine oli karm. Nii umbes 300 meetrit allpool paistva paisjärveni kulges ainult üks lõputu kalju­seinal edasi-tagasi vonklev trepistik.

Ümbritsev loodus pakkus ohtralt vaatamisväärsusi, ent kahjuks jagus mul silmi eeskätt vaid jalge ette. Enamus auru läks sellel jalgumurdval astmestikul ukerdamisele. Tasakaal eelkõige!





