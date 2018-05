Boris Ljubtšenko käe all saab nüüd treenida purjelauasõitu

Nädala algul õpetas surfar Boris Ljubtšenko, kes mullu sai MMil teise koha, Kärdla sadamas noortele huvilistele, kuidas purjelauaga sõita. Trenni on oodatud ka täiskasvanud.Treeneri sõnul on plaanis kogu suvi treeningutega sisustada ja ka edaspidi, kui huvilisi on: lastele üle päeva, et neid mitte ära kurnata, täiskasvanutele kaks või kolm päeva järjest.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Treeneri sõnul on plaanis kogu suvi treeningutega sisustada ja ka edaspidi, kui huvilisi on: lastele üle päeva, et neid mitte ära kurnata, täiskasvanutele kaks või kolm päeva järjest. Nädala algul õpetas surfar Boris Ljubtšenko, kes mullu sai MMil teise koha, Kärdla sadamas noortele huvilistele, kuidas purjelauaga sõita. Trenni on oodatud ka täiskasvanud.Treeneri sõnul on plaanis kogu suvi treeningutega sisustada ja ka edaspidi, kui huvilisi on: lastele üle päeva, et neid mitte ära kurnata, täiskasvanutele kaks või kolm päeva järjest.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Boris Ljubtšenko, purjelaud, surf, treeningud, trenn