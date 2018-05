Aasta ema: emadus ei ole võistlus

erakogu

Hiiumaa aasta ema Karina Käär leidis peale tunnustuse vastuvõtmist, et emaks olemine ei ole võistlus ja seda ei saa mõõta, valides välja emade seast kõige vägevama.Reedel tunnustati Emmaste põhikooli saalis nelja Hiiumaa aasta ema nominenti – Karina Kääri, Raili Kaibaldit, Piret Ellerit ja Kersti Kanarbikku. Tiitli pälvis nelja lapse – Riste Sofie(15), Margareeta(11), Dora Maria(9) ja Agatha Katariina(6) – ema Karina Käär.





Autor: Kärolyn Kongi erakogu Kärolyn Kongi | Hiiu Leht Kärolyn Kongi | Hiiu Leht Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: Aasta ema, Karina Käär