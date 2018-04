Volikogu otsevideos

Eile oli ajalooline päev – esimest korda sai Hiiumaa vallavolikogu istungit jälgida otseülekandena You Tube keskkonna vahendusel. Pisut jättis soovida heli kvaliteet, aga seda saab ju sättida.

Ajal, mil istung oli kestnud mõnikümmend minutit, oli ülekandel vaatajaid 40 ringis. Seda pole just palju, aga kui kõik need huvilised oleks olnud istungitesaalis kohapeal, oleks seal üsna kitsas. Toolegi vist ei jätkuks.

Volikogul on nüüd uus laud, mille taga istujad kõik ilusti pildile jäävad, aga ruumi võtab see kõvasti enam kui eelmine. Kolmapäevasel kalakasvanduse arutelul, kus oli üle kolmekümne osaleja, kippuski ruum juba napiks jääma.

Huvitav, kuidas mõjub “kõikenägev silm” volinike aktiivsusele? Kas mõte, et suur audi­toorium jälgib, segab või annab pigem motivatsiooni valjuhäälsemalt oma seisukohad välja öelda?

Igal juhul on üks oluline samm demokraatia edendamiseks tehtud ja iga huviline, kel internetiühendus ja arvuti olemas, saab nüüd meie esindusorgani tegemistel silma peal hoida. Ülejäänud on jätkuvalt oodatud volikogu saali, sest istungid on avalikud ja kõigile avatud.

Jah, võime ju ironiseerida, et lõpuks ometi jõudis progress ka Hiiu saarele – mujal Eestis on mitmel pool, näiteks Haapsalus selline võimalus 15 aastat olemas olnud.

Miks meie vallajuhid varem pole seda võimalikuks või vajalikuks pidanud? Igal juhul on võim nüüd sammukese oma rahvale ligemale astunud.

20. aprill 2018