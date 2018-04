Väike “Kodutunne” väärt juuksurile

Kassari rahvamaja kodukohviku Hõng pidajad Liisi Kummer-Leman ja Annika Kääramees remontisid ja sisustasid hea tahte projektina Maret Meimeri juuksuri­töökoja.Meimer on juuksurina töötanud 51 aastat ja tema salongid on olnud peamiselt Käinas ning tegutsenud viimastel aastatel püsivalt Käina kultuuri­keskuses.





Autor: Harda Roosna erakogu

