Uudsed iseteenindus­kassad nüüd ka Selveris

Hiiumaa Selveris on eilsest lisaks kolmele tavalisele kassale ka kolm iseteeninduskassat, mis pakuvad ostjale uusi võimalusi: ostud võib kohe oma poekotti laduda, tooteid pole vaja kaaluda ja alkoholiostja vanus tuvastatakse eemalt.Eile avati Hiiumaa Selveris kolm iseteeninduskassat. Juhataja Krista Metsand ütles, et poes käies eelistab tema ise alati iseteeninduskassasid, sest neid on mugav kasutada ega pea pikas järjekorras seisma.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Hiiumaa Selveris on eilsest lisaks kolmele tavalisele kassale ka kolm iseteeninduskassat, mis pakuvad ostjale uusi võimalusi: ostud võib kohe oma poekotti laduda, tooteid pole vaja kaaluda ja alkoholiostja vanus tuvastatakse eemalt.

Sildid: iseteeninduskassa, Selver