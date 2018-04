Üks “süüdlane” sai siiski karistada

OÜ Meremõõdukeskus juhataja Peeter Ude ütles raadio Kuku 14. aprilli saates “Meretund”, et ei ole ühtegi süüdlast, kelle pea peaks pakule panema madala merevee tõttu häiritud parvlaevaliikluse eest. Hiiu Lehe andmetel üks n-ö süüdlane siiski karistada sai – ametist pidi lahkuma veeteede ameti pressiesindaja Priit Põiklik, kes teatas reedel, et see on tema viimane tööpäev ametis.

Ude tegi sel kevadel mõõtmise esimesel võimalusel, siis kui pool laevateest oli juba jäävaba ning sai sügavuseks Rukkirahu kanali oletatava valli kohal 5 meetrit Amsterdami nulli järgi ehk EH2000 süsteemis.

Saadud info jõudis ka veeteede ametini ning ameti pressiesindaja Priit Põiklik vastandas avalikult ameti ja OÜ Meremõõdukeskus andmeid.

“See, et Meremõõdukeskus omal initsiatiivil seal mõõdistamas käis, on pigem intellektuaalselt huvitav info, aga sellega ei ole paraku ei meresõitjal, Tiiu ja Leigri kaptenil ega hiidlastel praegu midagi tarka teha peale lootuse, et VTA mõõdistusandmed sama näitaksid. Ja sel juhul oleks see muidugi hea uudis,” ütles Põiklik ajakirjanikele.

Ude, kes merd mõõdistanud 20 aastat, ütles raadio­saates, et on veeteede ametiga koostööd teinud aastaid ja ameti mereuuringute osakonna inimestega on vastastikku üksteist aidatud, konsulteeritud ja nõu antud. Seepärast tuli Põikliku seisukohavõtt Ude jaoks väga negatiivse üllatusena ja Ude hinnangul pani pressiesindaja öeldu kahtluse alla tema ettevõtte usaldusväärsuse. “Selle kuvandi loonud härrasmees on tänaseks ametkonnast lahkunud ja esindab juba järgmist riigiasutust,” teatas ta.

Veeteede ameti aprilli alguse mõõdistused andsid Rukkirahu kanali väikseimaks sügavuseks 4,8 meetrit Amsterdami nulli (EH2000) järgi ja 5,0 meetrit Balti kõrgussüsteemi (BK77) ehk nn Kroonlinna nulli järgi. Ude selgitas saates, et veeteede ameti mõõdistuslaeva sonar oli seadistatud nii tundlikuks, et mõõdistas merepõhja asemel meres kasvavate taimede n-ö pealispinda. OÜ Meremõõdukeskus poolt alla saadetud tuuker tuvastas, et kohtades, kus VTA mõõdistuslaev andis vähimaks sügavuseks 4,8 meetrit, oli tegelik sügavus 5 meetrit (EH2000). Peale andmete täpsustamist läks merekaardile kirja 4,9 meetrit (EH2000).

Madala veetaseme puhul on tähtis Rukkirahu kanali iga sentimeeter, kuna sellest sõltub, kas laevad sõita saavad. Seetõttu katkes parvlaevaliiklus mandri ja Hiiumaa vahel tänavu talvel mitmel korra.

Kui mullu detsembri algul mõõdistamisi tehti, saadi Rukki­rahu kanali kõige madalamas kohas sügavuseks 4,7 meetrit EH2000 ehk Amsterdami nulli järgi. Saadud kaart oli aluseks, millest pidid lähtuma parvlaevade kaptenid otsuste tegemisel, et meresõit oleks ohutu. Andmed veetaseme kohta põhinesid Tallinna Tehnikaülikooli mere­süsteemide instituudil.

