Trall Rukkis lõppeb

Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik ütles sotsiaalmeedias, et just tema tellis OÜlt Meremõõdukeskus Rukki kanali mõõdistustööd. Ettevõtte omanik Peeter Ude võttis töö ette ja avastas, et Rukki kanal on sügavam kui Veeteede ameti andmed näitavad.

Meremõõdukeskuse juht Peeter Ude ütles Õhtu­lehele, et ei mõõtnud üle kogu kanalit, kuid ühe selle kriitilisema osa, kus veeteede ameti andmetel on sügavuseks 4,7 meetrit, kuid tema tuvastas, et meri on seal hoopiski 5 meetrit sügav.

Kanali viimase ametliku mõõdistuse tegi veeteede amet mullu 1. detsembril. Siis saadi sügavuseks 4,7 m Kroonlinna nulli järgi. Eile ütles TS Laevad esindaja Sirle Arro Hiiu Lehele, et parvlaevadel on küll kajalood, mis mõõdab konkreetsel hetkel konkreetset sügavust ehk kiilu ja merepõhja vahelist kaugust, kuid see ei näita terve laeva laiuselt sügavust ega terve kanali laiuses pikkust ja sügavust. Just sellepärast peavad kaptenid lähtuma laevateede ehk antud juhul Rukki kanali ametlikust sügavuse näitajast, selgitas Arro.

Arro viitas, et riik on määranud Eesti navi­gatsiooni­kaartide koostamise ja õigsuse eest vastutajaks veeteede ameti ja amet neid ka mere­meestele jagab. “TS Laevad ja laevakaptenid peavad lähtuma ohutusest ning kehtestatud reeglitest, sest nende õlul lasub tohutu vastutus laeva, inimeste ja lasti ohutuse ja turvalisuse tagamisel,” rõhutas Arro, et nemad peavad lähtuma ametlikest andmetest.

Veeteede ameti Kaja alustas eile Rukki kanali mõõdistamist, kuid sonari tehnilise rikke tõttu pidi Meremõõdukeskuse Lenne talle appi tulema. Kahe peale saadi selgeks, et kanali sügavus ongi kogupikkuses üle 5 meetri.

Mereveetase pööras eile küll taas langusesse, aga nüüd peaks ju Rukki kanalil sügavust piisavalt olema. Üles jääb siiski küsimus, kas laevad siiski puhastavad kanalit või kuidas muidu vall, mille kohal oli vett vaid 4,7 meetrit, kanalist kadus.

13. aprill 2018