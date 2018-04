Teraapiaid vajavad lapsed ootavad Üleannetusi

Reet Suhova

Üleannetuse tänavuse kampaania eesmärk on toetada arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi. Eelmise nädala lõpus oli annetajate abiga kogunenud pisut vähem kui 30 protsenti algselt seatud eesmärgist.Tänavu teist korda aset leidev Üleannetuse kampaania lõppeb 11. aprillil. Korraldajad seadsid eesmärgiks koguda 120 000 eurot selleks, et aidata kolme aasta jooksul ühe teraapia saamisel 35 last. Oma panuse on juba andnud ja saavad veel anda ka hiidlased. 10. märtsil Kärdla Selveris toimunud perepäeval koguti arendavaid teraapiaid vajavate laste toetuseks 343 eurot. Üleannetuse kampaania eesmärk on koguda annetusi ja juhtida tähelepanu konkreetsetele kitsaskohtadele tervis­hoiusüsteemis, mis mõjutab Eesti laste ravitingimusi. Laiem eesmärk on aga muuta riigi tasandil ravi­võimaluste rahastamise poliitikat ja jõuda suurema hulga abivajajateni.Ettevõtmise ühe Hiiumaa eestvedaja Kaira Västriku sõnul on oluline ka meelde tuletada, et kõigil on võimalus abi saada, isegi siis, kui haigekassa seda ei toeta. Just seepärast kinkisid Üleannetuse korraldajad kõigile Hiiumaa osavaldade sotsiaalosakondadele kampaania maskoti Mõmmiku. Mõmmikute eesmärk on aidata kohalike omavalitsuste ametnikel meeles pidada, et kui riiklik rahastus mõne lapse haigusega seotud kulusid osaliselt või täielikult ei kata, on võimalik abi vajav pere suunata abi saama Lastefondi.