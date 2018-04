Teatejooksule osalema!

Päeva rosin

“Oleme nüüd Aivar Viidikuga pikemalt vestelnud, et kus see kutse oli, mida ma vastu ei võtnud ja selgub, et seda kutset minuni ei jõudnudki. Viidik saatis küll küsimused meie majja, et kes on need Kadri Simsoni nõunikud, kellega sõitu kokku leppida, aga kutseni ta ei jõudnud. Nii et alati võtan ma kutse vastus siis, kui kutse on kohal.”

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson intervjuus Meelis Atoneniga Kuku raadio saates “Nädala tegija”, 6. aprill 2018