Minister: Tasuta bussisõidu otsustab vald

Hommikul palus naabrinaine ministrilt küsida, kas suvest tasuta bussisõit ikka tuleb – tema sõidaks siis küll rohkem.

Vastab minister Kadri Simson: Otsus riigikogu poolt on tehtud, et anda maakondlikele bussiliinidele niipalju lisaraha, et see korvab senise kogutud piletiraha. Oma määrusega annan ma selle raha Hiiumaa vallale ja Saare­maa vallale, Mandri-Eestis ühistranspordikeskustele. Mina ütlen, siis on raha – te ei pea piletiraha koguma, aga see on teie otsus, et te piletiraha ei kogu. Kate on antud, aga otsus, kas tasuta bussisõit tuleb, tehakse kohapeal. Ma ei näe küll mingit põhjust, miks Hiiumaal peaks tasuta sõidust keelduma, kui selle rahaline kate on riigi poolt kanda võetud.