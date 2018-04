Tarmo Soomere: Eesti on kliimamuutuste epitsentris

Valmar Voolaid

Teaduste akadeemia president akadeemik Tarmo Soomere ütles Kuressaares märtsi lõpus toimunud bio­sfääripäeva põhiettekandes, et Eesti asub kliimamuutuste epi­tsentris.CO2 ehk süsihappegaasi sisaldus atmosfääris on tõusnud 400 000 aasta kõrgeimale tasemele, kuid mitte seda ei pidanud Soomere katastroofiks, sest ilma süsihappegaasita ei oleks fotosünteesi.





Autor: Meie Maa Valmar Voolaid

Sildid: bio­sfääripäe, kliimamuutus