Suurimat kahju sai Hiiu Autotrans

Hiiumaa vald kogus tagasisidet möödunud kuude keerulisemate transpordiolude kohta. Kahjudest andis vallale teada kuus Hiiumaa ettevõtet, kelle kogukahju parvlaeva­ühenduse tõrgete ajal veebruari lõpust aprilli alguseni oli ligi 25 000 eurot.

Suurimast kahjust, üle 15 000 euro, andis teada OÜ Hiiu Autotrans, mis pakub transporditeenust nii Hiiumaa ja mandri vahel kui rahvusvaheliselt. Ettevõtte jaoks oli töö häiritud 15 tööpäeva jooksul, lisaks üksikud parvlaevast mahajätmised mahupiirangute tõttu muul perioodil. Hiiu Autotransi esindaja loetles mitmeid kululiike, sh kaubaautode tühisõidud Tallinn–Rohuküla–Tallinn, kui kaup tuli Tallinna tagasi saata; pidevad ooteajad sadamates – kõige pikem ooteaeg oli 36 tundi; autode pikem tööaeg ja kilomeetrikulu liinil Tallinn–Virtsu–Triigi–Kärdla–Sõru–Tallinn märtsi esimesel nädalal; autode pikem tööaeg ja kilomeetrikulu, kui parvlaev sõitis Heltermaa–Virtsu liinil; kogu personali tööjõukulu kasv: autojuhid, logistikud, töökoda; palju äraütlemisi poolhaagete ja täishaagete tellimustele, kuna veokid ei pääsenud üle mere teenust pakkuma ja sealt tagasi; ära jäi mitu regulaarvedu, kuna autod ei saanud praamidele. Hiiu Autotrans märkis ka, et soovib kahjude hüvitamist.

Kohtumisel minister Simsoniga lepiti kokku, et Hiiumaa vald saadab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile seoses häiretega laevaliikluses ettevõtetele tekkinud kahjude kokkuvõtte. “Kahjud, mis on põhjendatud ja kirjalikult vallale esitatud, tuleb riigil ettevõtjatele hüvitada,” ütles kohtumisel osalenud Hiiumaa ettevõtjate liidu esimees Tanel Malk.

Avalik veebiküsitlus oli Hiiumaa valla kodulehel avatud 9. märtsist 5. aprillini. Selle aja jooksul kogunes vastuseid 310, sh 191 Hiiumaa elaniku, 53 Hiiumaa või Hiiumaaga seotud ettevõtte, 23 suvehiidlase, 16 mandril elava või töötava hiidlase, 12 Hiiumaa külastaja, 7 Hiiumaa ametikooli õpilase vastused.