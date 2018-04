Andres Laasma

Parvlaev Soela sõukruvi läheb remonti ja väljavahetust ei vaja, kirjutas ajaleht Meie Maa.AS Kihnu Veeteed juhataja Andres Laasma ütles lehele, et laeva üks sõukruvi on viga saanud ja tükk väljas. “Ei oska täpsemalt öelda, mis võis selle põhjustada, sest korpusel puuduvad igasugused kahjustused, mis otseselt põhjapuutele viitaksid,” selgitas ta. Juurdlus käib ja täpsemalt selgub, kui spetsialistid on oma sõna öelnud. Esialgu on kavas olemasolev sõukruvi parandada. Tööks kulub umbes viis päeva. “Seejärel saab selgeks, kas kõik läks edukalt ja saab sõukruvi külge tagasi panna,” osutas Laasma. Kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks Soela järgmise nädala lõpuks vette ja esmaspäevaks, 23. aprilliks liinile tagasi saama. “Merendus ja laevandus kipuvad aga tihtilugu üllatusi tooma, milleks oleme igal juhul valmis,” lisas ta.Kuni PL Soela dokiremondis viibib, teenindab Sõru–Triigi liinil parvlaev Reet, mis mahutab 150 reisijat, 20 sõiduautot või ühe autorongi pikkusega kuni 18 m ja täismassiga 44 t.