Soela jäi sõukruvi vigastuse tõttu seisma, Reet asendab

AS Kihnu Veeteed teatas neljapäeval, peale Hiiu Lehe trükkiminekut, et seoses parvlaev Soela tehniliste probleemidega tühistati neljapäeva õhtune ja reedesed reisid ning laupäevast asendab Soelat parvlaev Reet.Ettevõtte juhataja Andres Laasma ütles Hiiu Lehele, et parvlaeva Soela igaaastase korralise tuukriülevaatuse käigus avastati ühe sõukruvi labal vigastus, mis eeldab laeva dokiremonti. “Soela remondi aeg on hetkel lahtine, sõltudes dokkimise võimalusest Nasval ja samuti võimalikest varuosatarnetest,” lisas Laasma.BNSile ütles Laasma neljapäeval, et Soelat ootab ees sõukruvi remont või selle vahetamine. “Küsimus on ajas – millal meil kästakse seda teha ja millal saab seda teha. Tänapäeval võtab ka laeva plaaniline dokkimine aega ja erakorraliselt on seda teha üsna keeruline. Peame asjaolusid kombineerima. Mis ja millal, eks see selgub klassiühingu, laevaehitaja ja teiste koostöös.”Laupäevast, 7. aprillist alustas reiside teenindamist Sõru–Triigi liinil parvlaev Reet, mis mahutab 150 reisijat, 20 sõiduautot või ühe autorongi pikkusega kuni 18 m ja täismassiga 44 tonni.