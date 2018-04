Soela jääb sõukruvi vigastuse tõttu seisma, Reet asendab

AS Kihnu Veeteed teatas, et seoses parvlaev Soela tehniliste probleemidega on tühistatud täna õhtune ja homsed reisid ning laupäevast asendab Soelat Reet.

Ettevõtte juhataja Andres Laasma ütles, et parvlaeva Soela igaaastase korralise tuukriülevaatuse käigus avastati ühe sõukruvi labal vigastus, mis eeldab laeva dokiremonti. Remondiperioodil teenindab liini alates laupäevast asenduslaev Reet. “Soela remondi aeg on hetkel lahtine, sõltudes dokkimise võimalusest Nasval ja samuti võimalikest varuosatarnetest,” lisas Laasma.

Ära jäävad Sõru-Triigi liinil väljumised täna, 5. aprillil kell 19 Triigist, reedel, 6. aprillill kell 8.15 ja kell 15.30 Sõrult ning kell 9.30 ja kell 17 Triigist.

Laupäeval, 7. aprillist alustab reiside teenindamist Sõru-Triigi liinil parvlaev Reet, mis mahutab 150 reisijat, 20 sõiduautot või ühe autorongi pikkusega kuni 18 m ja täismassiga 44 tonni.

HARDA ROOSNA