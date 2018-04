Pühapäeval algas riigimetsas raierahu

Seoses lindude ja loomade pesitsusajaga, algas riigimetsas 15. aprillist raierahu, mis kestab kaks kuud, 15. juunini. Metsas jätkatakse sel perioodil istutamis- ja metsahooldus­töödega.

RMK on kevadsuvist raierahu pidanud alates 2002. aastast. Lageraiet raierahu ajal ei tehta. Erandiks on haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks tehtavad raied kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes.

Raierahu kehtestamisega välditakse eelkõige vanades metsades elavate lindude ja loomade häirimist sigimisperioodil. “Toimetame sel ajal riigimetsas edasi, kuid keskendume uue metsapõlve rajamisele ja noore metsa hooldamisele, millega tegeleb sel kibekiirel ajal 1700 istutajat. Samuti teeme töid, mis on vajalikud teede, sihtide ja kuivenduskraavide korrashoiuks ning pinnaste tahenemisel jätkame ka puidu kokkuvedu juba raiutud lankidelt,” selgitas RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu.

RMK töötajad korraldavad raierahu perioodil metsa­istutust, noorendike hooldamist, metsasihtide, -teede ning kuivendussüsteemide korrastamist. Tänavu istutatakse riigimetsa 20,7 miljonit puud, tehakse noore metsa hooldamist 43 200 hektaril ja hööveldatakse teid 14 000 kilomeetrit.

RMK ehk riigimetsa majandamise keskus haldab ligikaudu 30 protsenti kogu Eestimaast, kus asub 45 protsenti Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja muude looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja.

Autor: Kersti Simsalu Seoses lindude ja loomade pesitsusajaga, algas riigimetsas 15. aprillist raierahu, mis kestab kaks kuud, 15. juunini. Metsas jätkatakse sel perioodil istutamis- ja metsahooldus­töödega.

RMK on kevadsuvist raierahu pidanud alates 2002. aastast. Lageraiet raierahu ajal ei tehta. Erandiks on haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks tehtavad raied kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes.

Raierahu kehtestamisega välditakse eelkõige vanades metsades elavate lindude ja loomade häirimist sigimisperioodil. “Toimetame sel ajal riigimetsas edasi, kuid keskendume uue metsapõlve rajamisele ja noore metsa hooldamisele, millega tegeleb sel kibekiirel ajal 1700 istutajat. Samuti teeme töid, mis on vajalikud teede, sihtide ja kuivenduskraavide korrashoiuks ning pinnaste tahenemisel jätkame ka puidu kokkuvedu juba raiutud lankidelt,” selgitas RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu.

RMK töötajad korraldavad raierahu perioodil metsa­istutust, noorendike hooldamist, metsasihtide, -teede ning kuivendussüsteemide korrastamist. Tänavu istutatakse riigimetsa 20,7 miljonit puud, tehakse noore metsa hooldamist 43 200 hektaril ja hööveldatakse teid 14 000 kilomeetrit.

RMK ehk riigimetsa majandamise keskus haldab ligikaudu 30 protsenti kogu Eestimaast, kus asub 45 protsenti Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja muude looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja.

Sildid: raierahu, riigimetsas