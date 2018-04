Prügiveok vajus kraavi

Aivo Kriiska

Esmaspäeval jäi ASi Keskkonnateenused jäätmeveok ehitus­järgus Kärdla tänavatel kinni lausa kolmel korral. Kopli tänaval, kus on tehtud kaevetöid ja tänavakatendid veel taastamata, vajus veok (pildil) kraavi nii tõsiselt, et selle väljasikutamiseks kulus ligi viis tundi.Poolsada ASi Keskkonnateenused klienti jäi seetõttu sel päeval teenindamata ja nende jäätmed toimetas ettevõte minema päev hiljem. Ettevõtte juhataja Aivo Kriiska ütles lehele, et Kärdla tänavad ei vasta praegu nõuetele ja tema sõnum klientidele on – võib juhtuda, et auto ei jõua õigel päeval nendeni.Kärdla osavalla haldusjuht Argo Valgma ütles, et kanalisatsioonitööde käigus üles võetud tänavakatteid hakatakse taastama esimesel võimalusel kui õhutemperatuurid seda lubavad. Katete taastamistöödeks asfalditehast Hiiumaale ei tooda ja asfalti tuuakse mandrilt nagu teistelegi objektidele. “Selleks, et asfalti oleks võimalik transportida ilma, et see maha jahtuks, peab aga õhutemperatuur tõusma,” selgitas Valgma. Lepiku ja Valli tänava alguses valmistatakse tänavapinda katete taastamistöödeks juba ette ja järjepanu liigutakse teistele tänavatele, kus kaevetööd valmis.Uuel tänaval on plaanis veel kaevetöid puurimismasinaga. “Kanalisatsioonitöid tehaksegi kahel meetodil: lahtiselt näiteks isevoolse kanali paigaldamiseks ja puurimismasinaga seal, kus ei ole vaja isevoolset kanalit paigutada ning sildade ja jõgede alt läbi,” selgitas Valgma.HARDA ROOSNA