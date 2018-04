Prantslasel saarel raske kohaneda

Kärolyn Kongi

Kärdla noortemaja vabatahtlik Sarah Body lahkub plaanitust kaheksa kuud varem, kuid on sellegi­poolest õnnelik, et Hiiumaale tuli.Sarah Body tuli Prantsusmaalt Hiiumaale veebruaris Erasmus+ Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti “Challence yourself!” kaudu ja see on tema esimene kogemus vabatahtlikuna.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi

Sildid: Prantsusmaa, Sarah Body, vabatahtlik