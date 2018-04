POP UP aiastuudio veel avatud

Hiiumaa ametikooli ajutine aiastuudio Selveris kukkus välja nii tore, et juhtiv­õpetaja Hebe-Kai Kann tunnistas – ei raatsi seda laupäeva õhtul veel kinni pannagi.Hebe-Kai Kann rääkis, kuidas külastajad on nende “uut poodi” kiitnud ja avaldanud kahetsust, et tegu on vaid ühekordse projektiga.





Autor: Harda Roosna

