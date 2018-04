Politseijuht lahkub, uus leitakse konkursiga

Mai keskel lahkub ametist Kärdla politsei­jaoskonna juht Aare Allik. Uue töötaja leidmiseks korraldab PPA avaliku konkursi.Hiiu Lehele ütles Aare Allik, et aastad lähevad ja tahaks rohkem koos perega olla. Nii suundubki ta elama ja tööle tagasi Saaremaale, kus on ta kodu ja kus ta töötas ka enne 2014. aasta juunis Kärdla politseijaoskonna juhiks määramist.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Aare Allik, lahkub ametist, ppa